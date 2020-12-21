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Финансы 21.12.2020 17:18

Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана в январе-сентябре выросла на 5%

Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана (включая страховые, перестраховочные и брокерские компании - ИФ) в январе-сентябре 2020 года составила 109,646 млн манатов, что на 4,9% больше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на финансовом рынке.

Доходы страхового сектора в отчетный период выросли по сравнению с январе-сентябре 2019 года на 26,8% - до 743,525 млн манатов.

Страховые взносы выросли на 10,8% - до 638,818 млн манатов, чистые страховые резервы увеличились на 15,410 млн манатов.

Инвестиционные доходы страхового рынка составили 50,839 млн манатов (рост на 11,4%), доля перестраховщиков в страховых взносах – 18,897 млн манатов (рост на 28,8%).

Расходы страхового сектора за отчетный период выросли на 28,5% - до 615,671 млн манатов. При этом страховые выплаты составили 310,607 млн манатов (рост на 50,6%), выплаты на перестрахование – 128,667 млн манатов (рост на 16,3%), расходы на ведение дела – 144,73 млн манатов (рост на 4,7%).

В январе-сентябре страховщики выплатили налога на прибыль на сумму 18,199 млн манатов (рост в 7,7 раза).

На 1 октября 2020 года в страховом секторе Азербайджана зарегистрировано 34 юридических лица, из которых 33 являются частными юрлицами (в 8 компаниях имеется иностранный капитал - ИФ). В том числе, на начало октября 2020 года в стране действуют 22 страховые компании, 1 - перестраховочная и 12 - брокерских.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СТРАХОВАНИЕ, СЕКТОР, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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