Нацбанк Казахстана ухудшил прогноз падения ВВП в 2020г с 2-2,3% до 2,5-2,7%

Национальный банк ожидает снижение ВВП Казахстана в 2020 году на 2,5-2,7%, говорится в сообщении финрегулятора.

"Прогноз ВВП на 2020 год скорректирован в сторону снижения - (теперь он составляет - ИФ) в пределах 2,5-2,7%. В основном это связано с более низкой траекторией фактического ВВП и ухудшением эпидемиологической ситуации в отдельных регионах страны", - отметил замглавы Нацбанка Акылжан Баймагамбетов, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее Нацбанк прогнозировал падение ВВП на 2-2,3%.

По мере стабилизации эпидемиологической обстановки, восстановления мировой экономики и внутреннего спроса динамика ВВП перейдет в положительную зону уже во втором квартале 2021 года, отметил Баймагамбетов.

"По итогам следующего года темпы роста составят 3,7-4%. В первом полугодии 2022 года - темпы те же", - сообщил он.

По его словам, улучшение эпидемиологической обстановки повысит активность среди потребителей, нормализует ситуацию на рынке труда, приведет к росту реальных доходов населения и потребительского кредитования.

"Ожидается усиление инвестиционной активности. Способствовать этому будут рост внутреннего и внешнего спроса, реализация государственных антикризисных программ и исполнение отложенных инвестпроектов", - отметил зампредседателя Нацбанка.

На фоне более выраженного дезинфляционного влияния внутреннего спроса, которое усиливается из-за повторного введения карантинных ограничений в некоторых регионах, прогноз инфляции пересмотрен в сторону замедления. Годовая инфляция по итогам этого года оценивается в пределах 7,3-7,5%.

"Прогнозы инфляции на следующий год не претерпели значительных изменений. К концу 2021 года годовая инфляция замедлится к верхней границе целевого диапазона 4-6%", - сообщил Баймагамбетов.

Цена нефти марки Brent по итогам этого года составит в среднем $40 за баррель, а в следующем году повысится, полагает Нацбанк Казахстана.

"Мы изменили базовый сценарий с $40 до $45, начиная с 2021 года до первого полугодия 2022 года. Это связано с относительно позитивными ожиданиями по ценам и устойчивыми прогнозами международных финансовых организаций, которые ожидают стоимость за баррель нефти в среднем на уровне $48,3 в следующем году", - отметил Баймагамбетов.

Как сообщалось, Миннацэкономики Казахстана ожидало падения ВВП страны по итогам 2020 года на 2,1%. В 2019 году казахстанская экономика выросла на 4,5%.