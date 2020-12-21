Минэкономики: Рост ВВП Азербайджана в 2021г составит 3,4%, среднегодовая инфляция - 3%

Министерство экономики Азербайджана на 2021 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,4%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Минэкономики подготовило 3 прогнозных сценария по экономическому развитию на 2021 год, согласно которым рост ВВП Азербайджана составит от 3% до 3,8% в зависимости от цен на нефть на мировых рынках.

"Согласно обновленным прогнозам Минэкономики, номинальный объем ВВП Азербайджана в 2021 году составит 75,8 млрд манатов, реальный рост - 3,4%. При этом рост ненефтяного ВВП в следующем году составит 3,1%, нефтяного - 4%", - отметили в ведомстве.

По итогам 2020 года Минэкономики прогнозирует спад ВВП на уровне 4%, номинальный объем валового продукта - 71,8 млрд манатов. "По итогам 2020 года спад в ненефтяном секторе ожидается на уровне 2,9%, в нефтяном секторе снижение составит 5,8%", - подчеркнули в ведомстве.

В Минэкономики добавили, что по итогам 2020 года прогнозируют среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 2,8% (в 2019г - 2,6%), в 2021 году - 3%.

Ранее сообщалось, что правительство Азербайджана по итогам 2020 года ожидало спад ВВП на уровне 2,9%-4,3% в зависимости цен на нефть на мировых рынках.

В 2019 году рост ВВП Азербайджана составил 2,2%.

А.Азизов