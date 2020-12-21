Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0717 RUR   0.0229 GBR   2.2722 TRY   0.2213

Цена на нефть

18.12 $/bbl   WTI 49.10 0.74 Brent 52.26 0.76

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 21.12.2020 18:24

Минэкономики: Рост ВВП Азербайджана в 2021г составит 3,4%, среднегодовая инфляция - 3%

Министерство экономики Азербайджана на 2021 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,4%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Минэкономики подготовило 3 прогнозных сценария по экономическому развитию на 2021 год, согласно которым рост ВВП Азербайджана составит от 3% до 3,8% в зависимости от цен на нефть на мировых рынках.

"Согласно обновленным прогнозам Минэкономики, номинальный объем ВВП Азербайджана в 2021 году составит 75,8 млрд манатов, реальный рост - 3,4%. При этом рост ненефтяного ВВП в следующем году составит 3,1%, нефтяного - 4%", - отметили в ведомстве.

По итогам 2020 года Минэкономики прогнозирует спад ВВП на уровне 4%, номинальный объем валового продукта - 71,8 млрд манатов. "По итогам 2020 года спад в ненефтяном секторе ожидается на уровне 2,9%, в нефтяном секторе снижение составит 5,8%", - подчеркнули в ведомстве.

В Минэкономики добавили, что по итогам 2020 года прогнозируют среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 2,8% (в 2019г - 2,6%), в 2021 году - 3%.

Ранее сообщалось, что правительство Азербайджана по итогам 2020 года ожидало спад ВВП на уровне 2,9%-4,3% в зависимости цен на нефть на мировых рынках.

В 2019 году рост ВВП Азербайджана составил 2,2%.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВВП, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Спад ВВП Азербайджана в 2020г может составить около 4% - ГПБ Рост ВВП Азербайджана в 2021г составит 2,9% Fitch несколько улучшило прогноз по росту ВВП Азербайджана на 2021г МВФ прогнозирует спад экономики Азербайджана в 2020г на 4% из-за COVID-19, в 2021г рост составит 2% ВБ прогнозирует спад экономики Азербайджана из-за COVID-19 в 2020г на 4,2%, рост в 2021г – 1,9% ЕБРР: Рост ВВП Азербайджана в 2021 году составит 2,5%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]