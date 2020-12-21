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Внешняя политика 21.12.2020 20:03

Президент Алиев принял главу МЧС России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял министра по чрезвычайным ситуациям России Евгения Зиничева, сообщает сайт главы государства.

"На встрече отмечалось, что между различными структурами Азербайджана и России, в том числе министерствами по чрезвычайным ситуациям развивается успешное деловое сотрудничество, подчеркнута важность обмена опытом в этой сфере", - говорится в информации.

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]