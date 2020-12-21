Президент Алиев принял главу МЧС России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял министра по чрезвычайным ситуациям России Евгения Зиничева, сообщает сайт главы государства.

"На встрече отмечалось, что между различными структурами Азербайджана и России, в том числе министерствами по чрезвычайным ситуациям развивается успешное деловое сотрудничество, подчеркнута важность обмена опытом в этой сфере", - говорится в информации.

Н.Аббасова