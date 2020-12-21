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Внешняя политика 21.12.2020 22:05

Азербайджан в 2021 году откроет посольство в Кабуле - Совет Нацбезопасности Афганистана

Советник по национальной безопасности Афганистана Хамдулла Мохиб в Баку обсудил с руководством Азербайджана совместное оборонное производство и военное сотрудничество между двумя странами.

«Мохиб в понедельник встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудил углубление двусторонних связей между Азербайджаном и Афганистаном, включая совместное оборонное производство, военное сотрудничество, транзитные коммуникации и преференциальную торговлю. Президент Алиев сказал, что в 2021 году Азербайджан откроет посольство в Кабуле», - сообщил Аппарат Совета национальной безопасности Афганистана в своем аккаунте в Twitter.

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АФГАНИСТАН, ПОСОЛЬСТВО, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]