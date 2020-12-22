Власти китайского города Далянь собираются за три дня проверить на COVID-19 почти 6 млн человек

Власти китайского города Далянь планируют за три дня проверить на коронавирус почти все шестимиллионное население после обнаружения восьми случаев заражения в понедельник, сообщает агентство China News со ссылкой на заместителя главы комиссии по здравоохранению города Чжао Ляня.

"Далянь объявляет ПЦР-тестирование всего города с 22 числа, планирует проводить тестирование в течение трех дней", - говорится в сообщении агентства.

Всего в городе сейчас болеют коронавирусом 17 человек, причем у 12 из них нет симптомов. Население Даляня превышает 5,9 млн человек.

В последнее время в Китае случаются лишь единичные случаи заражения коронавирусом. С начала пандемии здесь заразились более 86 тыс. человек, более 4,6 тыс. умерли.