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Дальнее зарубежье 22.12.2020 17:27

Власти китайского города Далянь собираются за три дня проверить на COVID-19 почти 6 млн человек

Власти китайского города Далянь планируют за три дня проверить на коронавирус почти все шестимиллионное население после обнаружения восьми случаев заражения в понедельник, сообщает агентство China News со ссылкой на заместителя главы комиссии по здравоохранению города Чжао Ляня.

"Далянь объявляет ПЦР-тестирование всего города с 22 числа, планирует проводить тестирование в течение трех дней", - говорится в сообщении агентства.

Всего в городе сейчас болеют коронавирусом 17 человек, причем у 12 из них нет симптомов. Население Даляня превышает 5,9 млн человек.

В последнее время в Китае случаются лишь единичные случаи заражения коронавирусом. С начала пандемии здесь заразились более 86 тыс. человек, более 4,6 тыс. умерли.

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Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, ТЕСТИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]