Министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди в преддверии Рождества призвал французов поддержать национальных производителей, переживающих непростой период из-за последствий пандемии COVID-19.

"Я призываю к потребительскому и гастрономическому патриотизму", - сказал Денорманди в эфире радиостанции "Франс-энтер".

Он отметил, что из-за закрытия ресторанов и других ограничений ввиду COVID-19 многие французские сельскохозяйственные отрасли оказались в сложном положении.

"Мы пытаемся оказать помощь там, где нужно... Для винодельческого сектора, например, это более 250 млн евро", - указал министр.

Ранее в декабре во Франции ослабили ограничения, введенные в конце октября. Для выхода на улицу жителям больше не нужно заполнять специальные бланки. Однако бары, рестораны, театры и горнолыжные курорты остаются закрытыми.

В стране действует комендантский час с 20:00 до 06:00. Однако в канун Рождества и Нового года его отменят.