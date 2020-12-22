Публичная вакцинация Байдена не мотивирует Путина на такой же шаг - Песков

Публичная вакцинация избранного президента США Джо Байдена не может мотивировать президента РФ Владимира Путина на такой шаг, Россия - самодостаточная страна, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами Пескова во вторник его спросили про Байдена, который сделал прививку в присутствии СМИ. У пресс-секретаря уточнили, означает ли это, что в США создана вакцина без ограничений по возрасту или "дело здесь не в вакцинах".

"Слава Богу, я не являюсь пресс-секретарём господина Байдена, я являюсь пресс-секретарем Путина, поэтому, наверное, поэтому лучше обратиться к пресс-секретарю господина Байдена, чтобы он рассказал почему и что это означает", - сказал Песков.

У него уточнили, не мотивирует ли это Путина также сделать публичной процедуру вакцинации.

"Абсолютно. Послушайте, мы самодостаточная страна, у нас абсолютно самодостаточный президент с не меньшим опытом, чем у господина Байдена. И вы знаете, что президент постоянно занимается вопросами вакцинации людей и именно он, собственно, является таким "мотором", который сейчас все ведомства подталкивает максимально к продолжению массовой вакцинации по всем регионам. А что касается себя и вакцины, он все исчерпывающе объяснил в ходе недавней пресс-конференции", - сказал Песков.

В ходе пресс-конференции 17 декабря президент Владимир Путин сообщил, что пока не привился от коронавируса, так как вакцина пока не рассчитана на людей его возраста, но обязательно сделает это, как только такая возможность появится.

"Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, на сегодня предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне, и до таких, как я, вакцины пока не добрались. Я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов и поэтому пока этой вакцины, как говорят специалисты, не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным", - сказал Путин.