Новак: добыча природного газа и ПНГ в РФ в 2020г снизится на 5% - до 700 млрд куб. м

Добыча природного и попутного газа в России в 2020 году снизится на 5% - до 700 млрд куб. м, сообщил вице-премьер Александр Новак на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Если обратить внимание на добычу природного и попутного газа, мы ожидаем в этом году примерно 700 млрд куб. м добычи - это на 37 миллиардов меньше, чем в прошлом году, или на 5%", - сказал Новак.
"Газовую отрасль меньше застигла пандемия, потому что меньше потребителей зависит от мобильности. И мы видим, что здесь уже, например, в августе-сентябре мы вышли на показатели прошлогодние, то есть восстановление произошло", - констатировал вице-премьер.
Новак подтвердил, что правительство считает важным поручение президента по ускорению газификации страны: "Здесь мы, безусловно, видим большой потенциал, и те задачи, которые Вами поставлены, будут реализованы", - гарантировал Новак.
"Уже сегодня подготовлены правительством РФ новые концепции и "дорожная карта". И мы будем предлагать изменить взаимоотношения в этом направлении. То есть если на сегодняшний день у нас за газификацию отвечает и субъект РФ, муниципалитеты, газоснабжающие организации, непосредственно человек финансирует, владелец дома, какую-то часть расходов, - мы предлагаем сделать в рамках этой концепции единого оператора, который бы, как и в электроэнергетике, отвечал за подключение непосредственно до забора домовладения, непосредственно до потребителя. Это означает, что будет один договор, единое окно через МФЦ и, соответственно, единый договор о технологическом присоединении", - добавил он.
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