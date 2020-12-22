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Дальнее зарубежье 22.12.2020 18:35

Германия продлила запрет на въезд из Британии и ЮАР до 6 января

Власти Германии во вторник решили продлить до 6 января запрет на въезд граждан из Великобритании и ЮАР, сообщают во вторник европейские СМИ со ссылкой на данные Минздрава страны.

"Запрет на въезд касается пассажирских перевозок на поездах, автобусах, кораблях и на перелеты из этих стран. Запрет касается периода с 22 декабря 2020 по 6 января 2021", - отмечается в заявлении.

При этом, граждане, имеющие вид на жительство в Германии, смогут вернуться из этих стран, начиная с 1 января. Они должны будут сдать тест на коронавирус.

В воскресенье ряд европейских стран начали закрывать границы для прибывающих из Великобритании после того, как было объявлено об ужесточении связанных с новым штаммом COVID-19 ограничений в Лондоне и Южной Англии.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЮАР, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]