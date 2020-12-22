Германия продлила запрет на въезд из Британии и ЮАР до 6 января

Власти Германии во вторник решили продлить до 6 января запрет на въезд граждан из Великобритании и ЮАР, сообщают во вторник европейские СМИ со ссылкой на данные Минздрава страны.
"Запрет на въезд касается пассажирских перевозок на поездах, автобусах, кораблях и на перелеты из этих стран. Запрет касается периода с 22 декабря 2020 по 6 января 2021", - отмечается в заявлении.
При этом, граждане, имеющие вид на жительство в Германии, смогут вернуться из этих стран, начиная с 1 января. Они должны будут сдать тест на коронавирус.
В воскресенье ряд европейских стран начали закрывать границы для прибывающих из Великобритании после того, как было объявлено об ужесточении связанных с новым штаммом COVID-19 ограничений в Лондоне и Южной Англии.
Путин и Макрон по телефону обсудили Карабах
Главы МИД Азербайджана и Швеции обсудили текущую ситуацию на Южном Кавказе
Алиев и Эрдоган вошли в топ-10 политиков-победителей 2020 года
Нефть дешевеет второй день подряд на опасениях по поводу нового штамма COVID-19
Восстановление экономики еврозоны в 2021г может не оправдать ожиданий - МВФ
"Газпром нефть" приветствует решение ОПЕК+ немного увеличить добычу нефти с 2021г
Число вылечившихся от COVID-19 в Азербайджане за сутки в 1,9 раза превысило количество заразившихся
Доля Китая на мировом рынке предметов роскоши почти удвоилась на фоне пандемии
ИВ Хачмазского района направит более 1,5 млн манатов на благоустройство Центрального парка отдыха и Аллеи шехидов
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
AccessBank продолжает оказывать поддержку предпринимателям
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению услуги «Kaspersky Manage, Detection & Response»
Overdraft от AccessBank - оперативное решение для бесперебойной работы бизнеса
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности