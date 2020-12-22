Германия продлила запрет на въезд из Британии и ЮАР до 6 января

Власти Германии во вторник решили продлить до 6 января запрет на въезд граждан из Великобритании и ЮАР, сообщают во вторник европейские СМИ со ссылкой на данные Минздрава страны.

"Запрет на въезд касается пассажирских перевозок на поездах, автобусах, кораблях и на перелеты из этих стран. Запрет касается периода с 22 декабря 2020 по 6 января 2021", - отмечается в заявлении.

При этом, граждане, имеющие вид на жительство в Германии, смогут вернуться из этих стран, начиная с 1 января. Они должны будут сдать тест на коронавирус.

В воскресенье ряд европейских стран начали закрывать границы для прибывающих из Великобритании после того, как было объявлено об ужесточении связанных с новым штаммом COVID-19 ограничений в Лондоне и Южной Англии.