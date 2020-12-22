Белоруссия планирует наладить производство российской вакцины от коронавируса во втором квартале 2021 года

Производство российской вакцины от коронавируса в Белоруссии планируют начать во втором квартале 2021 года, сообщил журналистам генеральный директор республиканского унитарного предприятия "Управляющая компания холдинга "Белфармпром" Сергей Казакевич.

"Что касается локализации производства (иностранной вакцины в Беларуси. - ИФ), этот этап сегодня находится в достаточно серьезной степени проработки. Мы планируем, что производство будет организовано уже в 2021 году на нескольких площадках, и процесс вакцинации будет вестись, в том числе с использованием вакцины, изготовленной в Беларуси", - отметил Казакевич.

Его цитирует госагентство БелТА.

По словам гендиректора, для производства вакцины (скорее всего, это будет российская "Спутник V") будут задействованы две площадки "Белмедпрепаратов" в Минске и мощности витебского предприятия "БелВитунифарм".

"Эти три площадки начнут работу одна за одной. Я планирую, что одна начнет работать где-то во втором квартале, следующая должна заработать по итогам третьего квартала, третья - к концу года", - пояснил Казакевич.