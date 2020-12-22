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СНГ 22.12.2020 19:03

Белоруссия планирует наладить производство российской вакцины от коронавируса во втором квартале 2021 года

Производство российской вакцины от коронавируса в Белоруссии планируют начать во втором квартале 2021 года, сообщил журналистам генеральный директор республиканского унитарного предприятия "Управляющая компания холдинга "Белфармпром" Сергей Казакевич.

"Что касается локализации производства (иностранной вакцины в Беларуси. - ИФ), этот этап сегодня находится в достаточно серьезной степени проработки. Мы планируем, что производство будет организовано уже в 2021 году на нескольких площадках, и процесс вакцинации будет вестись, в том числе с использованием вакцины, изготовленной в Беларуси", - отметил Казакевич.

Его цитирует госагентство БелТА.

По словам гендиректора, для производства вакцины (скорее всего, это будет российская "Спутник V") будут задействованы две площадки "Белмедпрепаратов" в Минске и мощности витебского предприятия "БелВитунифарм".

"Эти три площадки начнут работу одна за одной. Я планирую, что одна начнет работать где-то во втором квартале, следующая должна заработать по итогам третьего квартала, третья - к концу года", - пояснил Казакевич.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]