Новак: цены на топливо стабильны, будем следить, чтобы они не росли быстрее инфляции

Цены на топливо в 2020 году стабильны, правительство и дальше будет строго следить, чтобы они не росли быстрее инфляции, заявил вице-премьер Александр Новак на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Владимир Владимирович, хотел бы еще доложить о ценах, мне кажется, это очень важный момент, о ценах на нефтепродукты, ожидаемых по итогам 2020 года. Цены на дизельное топливо в этом году стоят на месте, и общий рост с начала года составил всего 1,7%. Я почему показываю именно этот слайд, потому что здесь видно, как происходят с учетом колебаний ситуации на мировых рынках колебания так называемого нетбэка и цен на нефтебазах", - сказал Новак.

"Тот механизм, который был разработан по Вашему поручению, по сглаживанию эффектов влияния мировых цен, позволяет нам держать цены на нефтепродукты на уровне не выше инфляции. Это происходит за счет демпфера, за счет того, что в период, когда цены на нефть и нефтепродукты на мировых рынках высокие, тогда демпфер платится из бюджета, а когда цены, наоборот, ниже, как сегодня это происходит, компания доплачивает в бюджет, то есть они сегодня очень солидные суммы выплачивают в бюджет. Уровень, когда это нулевой баланс, примерно $50-55 за баррель", - добавил он.

"И дальше так же строго будем следить по Вашему поручению, чтобы цены были не выше инфляции. Это касается и бензинов, и дизельного топлива, и авиакеросина. По авиакеросину хотел бы отдельно показать Вам слайд: цены на авиационный керосин. По сравнению с 2019 годом практически на 19-20% сегодня цены ниже", - сказал Новак.

Путин в ответ отметил: "Здесь и отрасль не должна страдать, должна чувствовать себя комфортно, но и с потребителями нельзя хулиганить. Там все понятно. Но с нефтяниками мы постоянно в контакте на этот счет, механизм отлажен, так что надеюсь, что он вовремя будет работать, когда это потребуется".