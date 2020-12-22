Добыча нефти в 2020г снизится на 8%, до 514 млн тонн - Новак

Добыча нефти в России в 2020 году снизится на 8,4% по сравнению с 2019 годом и составит примерно 514 млн тонн, доложил вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Новак отметил, что спрос на нефть с весны постепенно восстанавливается. "Примерно на 25 процентов уже добыча восстановлена была в связи с повышением темпов роста потребления в мире", - сообщил вице-премьер.