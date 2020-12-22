Правительство Грузии оставило в силе введенные до 1 февраля из-за COVID-19 ограничения

Правительство Грузии по рекомендации Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 во вторник приняло решение не отменять введенные в конце ноября ограничения, направленные на снижение распространения инфекции.

Ранее правительство планировало отмену ограничений с 24 декабря, однако сложная эпидемиологическая ситуация с распространением COVID-19 изменила эти планы.

До 1 февраля в крупных городах Грузии по-прежнему с 21:00 до 5:00 будет действовать комендантский час, не будут работать общественный и междугородний транспорт, спортивные и культурные учреждения. Правительство разрешило с 24 декабря по 2 января работу крупных торговых центров, а также непродовольственных магазинов, но их работа будет ограничена с 7:00 до 19:00.

Ограничения правительства не коснулись работы продовольственных магазинов, аптек, банковских учреждений.

По данным Минздрава, в Грузии выявлено 212 тыс. 526 случаев заражения COVID-19, скончались от коронавирусной инфекции 2 тыс. 182 человека.