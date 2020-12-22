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Регион 22.12.2020 14:41

Правительство Грузии оставило в силе введенные до 1 февраля из-за COVID-19 ограничения

Правительство Грузии по рекомендации Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 во вторник приняло решение не отменять введенные в конце ноября ограничения, направленные на снижение распространения инфекции.

Ранее правительство планировало отмену ограничений с 24 декабря, однако сложная эпидемиологическая ситуация с распространением COVID-19 изменила эти планы.

До 1 февраля в крупных городах Грузии по-прежнему с 21:00 до 5:00 будет действовать комендантский час, не будут работать общественный и междугородний транспорт, спортивные и культурные учреждения. Правительство разрешило с 24 декабря по 2 января работу крупных торговых центров, а также непродовольственных магазинов, но их работа будет ограничена с 7:00 до 19:00.

Ограничения правительства не коснулись работы продовольственных магазинов, аптек, банковских учреждений.

По данным Минздрава, в Грузии выявлено 212 тыс. 526 случаев заражения COVID-19, скончались от коронавирусной инфекции 2 тыс. 182 человека.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]