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Здравоохранение 22.12.2020 14:45

ВОЗ в Европе созывает заседание для обсуждения новой мутации COVID-19

Подразделение ВОЗ в Европе созывает заседание с участием членов организации для обсуждения ситуации с распространением нового штамма коронавируса COVID-19, сообщил во вторник глава европейского офиса Ханс Клюге.

"В связи с ситуацией ВОЗ в Европе созывает страны-участницы для обсуждения стратегий тестирования, снижения распространения и обсуждения угроз", - написал Клюге в твиттере.

Он отметил, что ограничения на поездки является "благоразумной мерой, пока у нас не будет больше информации" о новой мутации коронавируса.

В воскресенье ряд стран начали закрывать границы для прибывающих из Великобритании после того, как было объявлено об ужесточении связанных с новым штаммом COVID-19 ограничений в Лондоне и Южной Англии. Предполагается, что новый штамм способен распространяться гораздо быстрее "классического" COVID-19.

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Тэги: ЕВРОПА, ВОЗ, КОРОНАВИРУС, МУТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]