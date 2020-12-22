ВОЗ в Европе созывает заседание для обсуждения новой мутации COVID-19

Подразделение ВОЗ в Европе созывает заседание с участием членов организации для обсуждения ситуации с распространением нового штамма коронавируса COVID-19, сообщил во вторник глава европейского офиса Ханс Клюге.

"В связи с ситуацией ВОЗ в Европе созывает страны-участницы для обсуждения стратегий тестирования, снижения распространения и обсуждения угроз", - написал Клюге в твиттере.

Он отметил, что ограничения на поездки является "благоразумной мерой, пока у нас не будет больше информации" о новой мутации коронавируса.

В воскресенье ряд стран начали закрывать границы для прибывающих из Великобритании после того, как было объявлено об ужесточении связанных с новым штаммом COVID-19 ограничений в Лондоне и Южной Англии. Предполагается, что новый штамм способен распространяться гораздо быстрее "классического" COVID-19.