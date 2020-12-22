В Ереване произошли столкновения между демонстрантами и полицией

Столкновения между полицией и требующими отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна демонстрантами произошли у здания МИД республики.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", часть демонстрантов окружила здание правительства, другая часть - здания генпрокуратуры и административное здание, где располагаются МИД, Минюст, Минобразования. Здание правительства оцеплено пятью рядами полицейских.

У здания МИД между демонстрантами и полицией произошли столкновения.

Все здания находятся по периметру главной в Ереване площади Республики.

Акции у зданий различных ведомств проходят параллельно с митингом оппозиции на площади Республики.