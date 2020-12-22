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Регион 22.12.2020 15:06

В Армении задержали мэра города Каджаран, который участвовал в перекрытии дорог и требовал отставки Пашиняна

Мэр города Каджаран Сюникской области на юге Армении Манвел Парамазян задержан и доставлен в Ереван, сообщили "Интерфаксу" источники в правоохранительной системе.

В пресс-службах полиции и Следственного комитета Армении "Интерфаксу" не опровергли факт задержания Парамазяна, отметив лишь, что проверяется информация, в ведении какой структуры находится его дело.

В ведомствах не сообщили, по какому делу и обвинению задержан мэр Каджарана.

Парамазян ранее выступал с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также выступал против его визита в Сюникскую область.

В минувший понедельник Пашинян прервал поездку в Сюникскую область в связи с перекрытиями автодорог его противниками, в том числе мэром Каджарана.

Дороги были перекрыты по призыву мэра города Горис Аруша Арушаняна, которого также задержали по обвинению в содействии организации массовых беспорядков.

Пашиняну в Сюникской области удалось посетить лишь одно село и город Сисиан.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МЭР, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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