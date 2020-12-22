Путин обсудил с Аббасом возможные поставки в Палестину российских вакцин от коронавируса - Кремль

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом состоялся по инициативе палестинской стороны, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной областях. Особое внимание уделено сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая возможные поставки в Палестину вакцин российского производства", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что рассмотрена проблематика ближневосточного урегулирования. "Путин подтвердил готовность России и впредь содействовать достижению справедливого и долгосрочного решения палестино-израильского конфликта, в том числе с использованием потенциала "квартета" международных посредников", - говорится в сообщении.
Лидеры обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года.
"Условлено о контактах на различных уровнях", - добавили в пресс-службе.
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