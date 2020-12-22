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Дальнее зарубежье 22.12.2020 19:19

Путин обсудил с Аббасом возможные поставки в Палестину российских вакцин от коронавируса - Кремль

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом состоялся по инициативе палестинской стороны, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной областях. Особое внимание уделено сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая возможные поставки в Палестину вакцин российского производства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что рассмотрена проблематика ближневосточного урегулирования. "Путин подтвердил готовность России и впредь содействовать достижению справедливого и долгосрочного решения палестино-израильского конфликта, в том числе с использованием потенциала "квартета" международных посредников", - говорится в сообщении.

Лидеры обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года.

"Условлено о контактах на различных уровнях", - добавили в пресс-службе.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПАЛЕСТИНА, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]