Путин обсудил с Аббасом возможные поставки в Палестину российских вакцин от коронавируса - Кремль

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом состоялся по инициативе палестинской стороны, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной областях. Особое внимание уделено сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая возможные поставки в Палестину вакцин российского производства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что рассмотрена проблематика ближневосточного урегулирования. "Путин подтвердил готовность России и впредь содействовать достижению справедливого и долгосрочного решения палестино-израильского конфликта, в том числе с использованием потенциала "квартета" международных посредников", - говорится в сообщении.

Лидеры обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года.

"Условлено о контактах на различных уровнях", - добавили в пресс-службе.