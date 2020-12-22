AMADA в 2020г вело расследование по 24 нарушениям антидопинговых правил в 11 видах спорта

Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) подготовило ряд изменений в законодательстве страны в соответствии с новым Всемирным антидопинговым кодексом, который вступит в силу в 2021 году.
«Для приведения местного законодательства в соответствие с Всемирным антидопинговым кодексом AMADA подготовила ряд проектов поправок к Закону Азербайджана «О борьбе с использованием допинговых веществ и методов в спорте»”, отметили в агентстве.
Агентство сообщает, что за текущий год направила в соответствующие национальные спортивные федерации письма об аннулировании результатов 12 спортсменов в 6 видах спорта, нарушивших антидопинговые правила, и об отзыве медалей.
«В 2020 году было расследовано 24 нарушения антидопинговых правил по 11 видам спорта. Решение по 11 из этих дел уже вступило в силу. 13 дел находятся на рассмотрении. Так, в боксе зафиксировано 4 нарушения, в тяжелой атлетике, дзюдо, тхэквондо и карате - 3, в велоспорте и борьбе - 2, в футболе, самбо, легкой атлетике и параджудо - по 1», - сообщает AMADA.
Х.Насирзаде
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