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Дальнее зарубежье 22.12.2020 15:14

Европарламентарии обсудят с Барнье состояние переговоров с Великобританией

Члены координационной группы Европарламента (ЕП) по Brexit обсудят вечером во вторник ситуацию на переговорах о будущих отношениях ЕС и Великобритании с главным переговорщиком Евросоюза Мишелем Барнье, сообщил официальный представитель ЕП Жауме Дук.

"Brexit: члены координационной группы Европарламента по отношениям с Соединенным Королевством встретятся сегодня в 18:00 (20:00 мск) с главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье, чтобы обсудить состояние переговоров", - написал Дук в Твиттере.

На прошлой неделе представители Европарламента заявили, что готовы собраться на внеочередную пленарную сессию в конце декабря, если до 20 декабря будет заключено соглашение о будущих отношениях между Евросоюзом и Великобританией, и рассмотреть его на предмет одобрения.

Однако трудные переговоры все еще продолжаются. Брюссель и Лондон стремятся до конца года согласовать соглашение, регулирующее их дальнейшие взаимоотношения. В конце 2020 года истекает так называемый переходный период, и, таким образом, Великобритания с 1 января 2021 года завершит процесс выхода из ЕС.

Без такого соглашения торговые отношения сторон будут строиться в соответствии с правилами ВТО, будут введены пошлины на товары. Не исключены осложнения и в других сферах.

Брюссель и Лондон не могут, в частности, договориться о праве стран ЕС на рыболовство в водах Великобритании.

В случае отсутствия соглашения обе стороны введут таможенные пошлины с 1 января 2021 года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]