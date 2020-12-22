Европарламентарии обсудят с Барнье состояние переговоров с Великобританией

Члены координационной группы Европарламента (ЕП) по Brexit обсудят вечером во вторник ситуацию на переговорах о будущих отношениях ЕС и Великобритании с главным переговорщиком Евросоюза Мишелем Барнье, сообщил официальный представитель ЕП Жауме Дук.
"Brexit: члены координационной группы Европарламента по отношениям с Соединенным Королевством встретятся сегодня в 18:00 (20:00 мск) с главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье, чтобы обсудить состояние переговоров", - написал Дук в Твиттере.
На прошлой неделе представители Европарламента заявили, что готовы собраться на внеочередную пленарную сессию в конце декабря, если до 20 декабря будет заключено соглашение о будущих отношениях между Евросоюзом и Великобританией, и рассмотреть его на предмет одобрения.
Однако трудные переговоры все еще продолжаются. Брюссель и Лондон стремятся до конца года согласовать соглашение, регулирующее их дальнейшие взаимоотношения. В конце 2020 года истекает так называемый переходный период, и, таким образом, Великобритания с 1 января 2021 года завершит процесс выхода из ЕС.
Без такого соглашения торговые отношения сторон будут строиться в соответствии с правилами ВТО, будут введены пошлины на товары. Не исключены осложнения и в других сферах.
Брюссель и Лондон не могут, в частности, договориться о праве стран ЕС на рыболовство в водах Великобритании.
В случае отсутствия соглашения обе стороны введут таможенные пошлины с 1 января 2021 года.
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