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СНГ 22.12.2020 19:27

В Кремле считают эффективным и полезным новый формат президиума Госсовета - Песков

В Кремле считают доказавшим свою эффективность обновленный формат работы президиума Госсовета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Новый формат работы президиума уже несколько лет, собственно, практикуется, это весьма эффективный формат, дискуссионный и действительно полезный, доказавший свою эффективность", - сказал Песков журналистам во вторник.

Президент РФ накануне подписал указ о Госсовете, который, согласно внесенным летом 2020 года поправкам в Конституцию РФ, формируется "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства".

По указу, в состав президиума Госсовета включены главы 27 регионов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]