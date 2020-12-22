В Кремле считают эффективным и полезным новый формат президиума Госсовета - Песков

В Кремле считают доказавшим свою эффективность обновленный формат работы президиума Госсовета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Новый формат работы президиума уже несколько лет, собственно, практикуется, это весьма эффективный формат, дискуссионный и действительно полезный, доказавший свою эффективность", - сказал Песков журналистам во вторник.
Президент РФ накануне подписал указ о Госсовете, который, согласно внесенным летом 2020 года поправкам в Конституцию РФ, формируется "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства".
По указу, в состав президиума Госсовета включены главы 27 регионов.
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