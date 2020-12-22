Британия рассматривает тестирование водителей для возобновления грузоперевозок с Францией

Великобритания обсуждает с французскими властями возможность введения массового тестирования водителей грузовиков для возобновления грузовых перевозок, сообщает телеканал Sky News.

Франция в воскресенье закрыла границу с Британией на 48 часов, запрет на передвижение истекает в 23.00 вторника по британскому времени (02.00 среды мск). Глава МВД Британи Прити Патель заявила, что правительство все еще "работает, чтобы найти решение", и предположила, что водителей можно массово тестировать на границе.

В понедельник на трассе M20, которая находится по пути в Лондон от пролива Па-де-Кале скопилось более 900 грузовиков, отмечает телеканал.

С воскресенья многие европейские страны закрыли границы для прибывающих из Великобритании после того, как было объявлено об ужесточении связанных с новым штаммом COVID-19 ограничений в Лондоне и Южной Англии.