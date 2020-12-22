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Транспорт и связь 22.12.2020 15:22

Британия рассматривает тестирование водителей для возобновления грузоперевозок с Францией

Великобритания обсуждает с французскими властями возможность введения массового тестирования водителей грузовиков для возобновления грузовых перевозок, сообщает телеканал Sky News.

Франция в воскресенье закрыла границу с Британией на 48 часов, запрет на передвижение истекает в 23.00 вторника по британскому времени (02.00 среды мск). Глава МВД Британи Прити Патель заявила, что правительство все еще "работает, чтобы найти решение", и предположила, что водителей можно массово тестировать на границе.

В понедельник на трассе M20, которая находится по пути в Лондон от пролива Па-де-Кале скопилось более 900 грузовиков, отмечает телеканал.

С воскресенья многие европейские страны закрыли границы для прибывающих из Великобритании после того, как было объявлено об ужесточении связанных с новым штаммом COVID-19 ограничений в Лондоне и Южной Англии.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ТОРГОВЛЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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