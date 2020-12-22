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Это интересно 22.12.2020 15:35

Доля Китая на мировом рынке предметов роскоши почти удвоилась на фоне пандемии

Китай практически удвоил свою долю на мировом рынке предметов роскоши в 2020 году и через пять лет может стать крупнейшим в мире потребителем товаров класса "люкс" даже после возврата мировой экономики к докризисным уровням, говорят эксперты.

Согласно докладу, который представили входящая в Alibaba Group торговая площадка Tmall и международная консалтинговая компания Bain & Company, китайский рынок предметов роскоши в 2020 году вырастет на 48% и к концу года достигнет почти 346 млрд юаней, несмотря на пандемию коронавируса.

При этом мировой рынок предметов роскоши, по оценкам экспертов, в этом году сократился на 23%, говорится в докладе, озаглавленном China`s Unstoppable 2020 Luxury Market. Однако доля Китая на мировом рынке выросла почти вдвое - с 11% в прошлом году до 20% в 2020 году.

"Продажа товаров класса "люкс" внутри Китая резко активизировалась после введения первых ограничений, связанных с COVID-19, - отмечается в докладе. - Сокращение международных поездок заставило китайских потребителей приобретать предметы роскоши у себя в стране, а не за рубежом".

Эксперты выделяют четыре фактора, обусловивших подъем на рынке материкового Китая: дальнейшая репатриация, покупатели поколений Y и Z, продолжающаяся цифровизация и магазины беспошлинной торговли на Хайнане.

Китайский рынок, как ожидается, продолжит расти в ближайшие пять лет, что позволит стране занять наибольшую долю мирового рынка предметов роскоши к 2025 году, даже после того, как мировая экономика вернется к уровням, наблюдавшимся до пандемии.

Тем не менее эксперты не рассчитывают на нормализацию ситуации в мире раньше 2022 или даже 2023 года.

"Китайские потребители, вероятно, будут проявлять осторожность в отношении международных поездок даже после открытия границ", - говорится в докладе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]