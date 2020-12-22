Пашинян работает в обычном режиме - пресс-служба правительства Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает работать в обычном режиме, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.
"Глава правительства осуществляет свою обычную работу, установленную повесткой дня", - отметили в правительстве.
Во вторник в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки Пашиняна.
Как сообщает корреспондент "Интерфакса", часть демонстрантов окружила здание правительства, другая часть - здания генпрокуратуры и административное здание, где располагаются МИД, Минюст, Минобразования. Здание правительства оцеплено пятью рядами полицейских.
У здания МИД между демонстрантами и полицией произошли столкновения.
Все здания находятся по периметру главной в Ереване площади Республики.
Акции у зданий различных ведомств проходят параллельно с митингом оппозиции на площади Республики.
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