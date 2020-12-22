Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0783 RUR   0.0227 GBR   2.2775 TRY   0.2222

Цена на нефть

21.12 $/bbl   WTI 47.74 -1.36 Brent 50.91 -1.35

Погода в Баку

  ночь день

Регион 22.12.2020 15:57

Пашинян работает в обычном режиме - пресс-служба правительства Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает работать в обычном режиме, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.

"Глава правительства осуществляет свою обычную работу, установленную повесткой дня", - отметили в правительстве.

Во вторник в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки Пашиняна.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", часть демонстрантов окружила здание правительства, другая часть - здания генпрокуратуры и административное здание, где располагаются МИД, Минюст, Минобразования. Здание правительства оцеплено пятью рядами полицейских.

У здания МИД между демонстрантами и полицией произошли столкновения.

Все здания находятся по периметру главной в Ереване площади Республики.

Акции у зданий различных ведомств проходят параллельно с митингом оппозиции на площади Республики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]