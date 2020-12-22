Белоруссия расширяет список персон из ЕС, которые не смогут попасть на территорию республики и Союзного государства - глава МИД

Белоруссия расширяет список персон из ЕС, которые не смогут попасть на территорию республики и Союзного государства, сообщил журналистам министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во вторник.
"Мы внимательно изучили весь так называемый третий пакет рестриктивных мер, и, естественно, мы предложили наши ответные действия на этот пакет. Они включают в себя также увеличение соответствующего персонального списка. Это означает, что ряд дополнительных персон из стран Евросоюза не смогут попасть на территорию Беларуси и на территорию Союзного государства, с учетом того, что у нас этот список одинаков с Российской Федерацией", - подчеркнул Макей. Стенограмма его общения с прессой опубликована на сайте МИД.
Также министр заявил, что белорусская сторона предпримет "ряд действий юридического характера в ответ на абсолютно необоснованное включение ряда предприятий и персоналий в список ЕС".
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