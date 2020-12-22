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Глава комитета начштабов США привился от COVID-19

Председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Марк Милли вакцинировался от коронавируса COVID-19, передает во вторник агентство Associated press.

Также прививку сделал его заместитель генерал Джон Хайтен. Милли и Хайтен накануне получили первые из двух доз вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

По данным агентства, остальные члены ОКНШ ВС США также, как ожидается, пройдут вакцинацию от коронавируса.

Местные СМИ отмечают, что в ВС США вакцинация против COVID-19 пока остается добровольной, однако командование вооруженных сил настоятельно рекомендует всем военнослужащим сделать прививку.

Ряд политиков США уже получили первую из двух доз вакцины против коронавируса. Среди них - спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси и лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл.

Вице-президент Майк Пенс сделал прививку публично на мероприятии в Белом доме в пятницу, а избранного президента Джо Байден вакцинировали в понедельник, причем процесс демонстрировался в прямом эфире.

Президент США Дональд Трамп, переболевший коронавирусом осенью, пока прививаться не будет.

На прошлой неделе в США стартовала массовая вакцинация препаратом компаний Pfizer и BioNTech, эффективность которого по итогам финальных клинических испытаний составила 95%.

В этот понедельник в США стартовала вакцинация препаратом компании Moderna, его эффективность оценивают в 94,1%.

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Тэги: США, ШТАБ, ГЛАВА, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]