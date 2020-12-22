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ТЭК 22.12.2020 18:00

"Газпром нефть" приветствует решение ОПЕК+ немного увеличить добычу нефти с 2021г

"Газпром нефть" приветствует решение ОПЕК+ о небольшом наращивании нефтедобычи с января 2021 года, заявил глава компании Александр Дюков журналистам.

"Я считаю, что решение, которое ОПЕК+ принял в начале декабря, абсолютно правильное решение. Безусловно, ОПЕК+ исходила из того, что - да, может быть, темпы восстановления спроса не такие высокие, но все равно спрос восстанавливается. Есть вакцина и начался процесс вакцинации, поэтому всем следует ожидать роста спроса и, безусловно, ОПЕК+ должна реагировать на этот рост спроса", - сказал он.

По словам Дюкова, на пути восстановления рынка "вполне возможны какие-то и неприятные сюрпризы, но они будут носить такой локальный характер", и в данном случае постепенное, умеренное увеличение оправдано.

"Это абсолютно разумный шаг и стратегически верный шаг. Поэтому мы его приветствуем. При этом ОПЕК+ оставляет за собой возможность каждый месяц оперативно реагировать на то, что происходит на рынке и менять, соответственно, скорость увеличения предложения дополнительных объемов нефти на рынок или же наоборот, соответственно, сокращения объема предложения. Разумный, сбалансированный подход", - подчеркнул он.

Дюков отметил, что Минэнерго распределит новые квоты по добыче между компаниями, и "Газпром нефть" нарастит свою добычу исходя из предоставленной квоты. Как говорил вице-премьер РФ Александр Новак, Россия с января 2021 года может нарастить добычу нефти на 125 тыс. баррелей в сутки.

На прошедшей министерской встрече ОПЕК+ 3 декабря было принято решение о повышении нефтедобычи на 0,5 млн б/с вместо 2 млн б/с, планировавшихся ранее. При этом топ-менеджеры российских компаний, собиравшиеся у Новака в преддверии заседания, были готовы пойти на продление текущих ограничений на первый квартал 2021 года.

Было принято решение о постепенном наращивании добычи на 2 млн б/с - министры решили собираться каждый месяц, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, при этом ежемесячные изменения не должны превышать 0,5 млн б/с.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]