"Газпром нефть" приветствует решение ОПЕК+ немного увеличить добычу нефти с 2021г

"Газпром нефть" приветствует решение ОПЕК+ о небольшом наращивании нефтедобычи с января 2021 года, заявил глава компании Александр Дюков журналистам.
"Я считаю, что решение, которое ОПЕК+ принял в начале декабря, абсолютно правильное решение. Безусловно, ОПЕК+ исходила из того, что - да, может быть, темпы восстановления спроса не такие высокие, но все равно спрос восстанавливается. Есть вакцина и начался процесс вакцинации, поэтому всем следует ожидать роста спроса и, безусловно, ОПЕК+ должна реагировать на этот рост спроса", - сказал он.
По словам Дюкова, на пути восстановления рынка "вполне возможны какие-то и неприятные сюрпризы, но они будут носить такой локальный характер", и в данном случае постепенное, умеренное увеличение оправдано.
"Это абсолютно разумный шаг и стратегически верный шаг. Поэтому мы его приветствуем. При этом ОПЕК+ оставляет за собой возможность каждый месяц оперативно реагировать на то, что происходит на рынке и менять, соответственно, скорость увеличения предложения дополнительных объемов нефти на рынок или же наоборот, соответственно, сокращения объема предложения. Разумный, сбалансированный подход", - подчеркнул он.
Дюков отметил, что Минэнерго распределит новые квоты по добыче между компаниями, и "Газпром нефть" нарастит свою добычу исходя из предоставленной квоты. Как говорил вице-премьер РФ Александр Новак, Россия с января 2021 года может нарастить добычу нефти на 125 тыс. баррелей в сутки.
На прошедшей министерской встрече ОПЕК+ 3 декабря было принято решение о повышении нефтедобычи на 0,5 млн б/с вместо 2 млн б/с, планировавшихся ранее. При этом топ-менеджеры российских компаний, собиравшиеся у Новака в преддверии заседания, были готовы пойти на продление текущих ограничений на первый квартал 2021 года.
Было принято решение о постепенном наращивании добычи на 2 млн б/с - министры решили собираться каждый месяц, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, при этом ежемесячные изменения не должны превышать 0,5 млн б/с.
Путин и Макрон по телефону обсудили Карабах
Главы МИД Азербайджана и Швеции обсудили текущую ситуацию на Южном Кавказе
Алиев и Эрдоган вошли в топ-10 политиков-победителей 2020 года
Число вылечившихся от COVID-19 в Азербайджане за сутки в 1,9 раза превысило количество заразившихся
Доля Китая на мировом рынке предметов роскоши почти удвоилась на фоне пандемии
ИВ Хачмазского района направит более 1,5 млн манатов на благоустройство Центрального парка отдыха и Аллеи шехидов
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
Французская оппозиция обвиняет власти в попытке ограничить свободы под предлогом борьбы с пандемией
ЕК считает излишними запреты на транспортное сообщение с Великобританией
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
AccessBank продолжает оказывать поддержку предпринимателям
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению услуги «Kaspersky Manage, Detection & Response»
Overdraft от AccessBank - оперативное решение для бесперебойной работы бизнеса
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности