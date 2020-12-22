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ЕК считает излишними запреты на транспортное сообщение с Великобританией

Еврокомиссия (ЕК) объявила во вторник о разработке в условиях новой мутации COVID-19 рекомендаций по транспортному сообщению с Великобританией, которая призывает избегать необязательных поездок, но при этом отменить запреты на транспортные услуги.

"После быстрого увеличения числа случаев COVID-19 в некоторых частях Англии, большая часть из которых относится к новому варианту вируса, (Евро)комиссия сегодня приняла рекомендацию о скоординированном подходе к мерам, связанным с поездками и транспортом", - говорится в коммюнике ЕК, распространенном в Брюсселе.

"Учитывая создавшуюся неопределенность и в свете принципа предосторожности, государства-члены должны предпринять скоординированные действия, чтобы воспрепятствовать необязательным поездкам между Великобританией и ЕС. В то же время общие запреты на поездки не должны мешать тысячам граждан ЕС и Великобритании вернуться в свои дома", - заявил член Еврокомиссии по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

По его словам, Еврокомиссия в своей рекомендации "обеспечивает согласованность ограничений и предусматривает необходимые исключения для граждан и жителей, возвращающихся домой, и других путешественников с убедительными целями поездок".

В свою очередь, еврокомиссар по транспорту Адина Вэлян заявила: "Сегодняшней рекомендацией мы предлагаем государствам-членам разъяснить, как сохранить транспортное сообщение и обеспечить транспортные услуги после обнаружения нового штамма вируса COVID. В ЕС крайне важно, чтобы транспортники были освобождены от каких-либо ограничительных мер, таких как карантин и тестирование".

В коммюнике ЕК подчеркивается, что, несмотря важность принятия быстрых временных мер предосторожности для ограничения дальнейшего распространения нового штамма вируса и недопущения всех второстепенных поездок в Великобританию и из Великобритании, "необходимо облегчить поездки с важной целью и транзит пассажиров".

"Запреты на авиарейсы и поезда следует отменить, учитывая важность обеспечения необходимых поездок и предотвращения сбоев в цепочке поставок", - объясняют в Еврокомиссии.

В Брюсселе также обращают внимание на то, что до конца декабря в Великобритании по-прежнему действуют правила ЕС, предусматривающие свободу передвижения. "Это означает, что государства-члены в принципе не должны отказывать во въезде лицам, прибывающим из Великобритании. После окончания переходного периода Великобритания будет подпадать под действие рекомендации Совета ЕС о временном ограничении необязательных поездок в Евросоюз и возможной отмене такого ограничения", - отмечается в коммюнике ЕК.

Еврокомиссия рекомендует государствам-членам не поощрять до дальнейшего уведомления все второстепенные поездки в и из Великобритании.

Тем не менее, граждане ЕС и граждане Великобритании, направляющиеся в свое государство или страну проживания, а также граждане третьих стран, пользующиеся правом свободного передвижения в ЕС, должны быть освобождены от дальнейших временных ограничений при условии, что они пройдут тестирование или карантин.

Путешественники, выполняющие важную функцию, например, медицинский персонал, обязаны пройти тест (PCR или экспресс-тест на антиген в течение 72 часов до отправления), но не должны проходить карантин при выполнении этой своей функции.

Транспортный персонал в пределах ЕС должен быть освобожден от любых запретов на поездки через любую границу, а также от требований к тестированию и карантину, когда его члены перемещаются через границу и обратно на судне, автотранспортном средстве или самолете.

Рекомендация предлагает облегчить транзит пассажиров, особенно в важных поездках, без карантина. Тест может потребоваться, но власти соответствующей страны должны сообщить о таком требовании заранее или предложить тестирование во время поездки.

Учитывая необходимость обеспечения проезда и транзита домой, как описано в рекомендации, "любой запрет на транспортные услуги, например, запрет на полеты или поезда, должен быть отменен", разъясняют в Еврокомиссии. Грузовые потоки должны идти бесперебойно.

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Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, ТРАНСПОРТ, РЕКОМЕНДАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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