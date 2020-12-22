Французская оппозиция обвиняет власти в попытке ограничить свободы под предлогом борьбы с пандемией

Законопроект об устойчивом управлении чрезвычайными санитарными ситуациями, представленный французским премьером Жаном Кастексом, вызвал беспокойство среди оппозиционных политиков, считающих, что документ приведет к ограничению гражданских свобод, сообщает газета "Фигаро".

"Если этот текст действительно был представлен на рассмотрение, с ним должны бороться все депутаты и вообще - все граждане, приверженные демократии и свободам", - написала в твиттере лидер партии "Национальное объединение" Марин Лен Пен.

Законопроект, в частности, предусматривает, что премьер-министр сможет в случае необходимости ставить условия для передвижения людей, их доступа к средствам транспорта или к некоторым местам. Так, некоторые действия можно будет совершать только при предъявлении результата теста или после профилактического лечения, включая вакцинацию.

"Я наивно полагал, что у нас на родине уважение свобод - правило, а их ограничение - исключение. У исполнительной власти теперь всегда будет власть приостановить наши свободы без контроля парламента? Немыслимо", - написал в твиттере замглавы правоцентристской партии "Республиканцы" Гийом Пельтье.

Кастекс в понедельник представил Национальному собранию законопроект об устойчивом управлении чрезвычайными санитарными ситуациями. Его цель, по словам представителя правительства Габриэля Атталя, подготовить французов к выходу из состояния чрезвычайной санитарной ситуации к 1 апреля 2021 и "установить длительную правовую базу на случай санитарных кризисов".

Франция - не единственная европейская страна, в которой думают о такого рода инициативах. Так, в Испании планируют начать вести учет тех, кто отказался от прививки от COVID-19. В опубликованной стратегии по вакцинации говорится, что "считается важным регистрировать случаи отказа от вакцинации в регистре прививок, чтобы понимать возможные причины такого решения в различных возрастных группах".

В свою очередь в документе указывается, что вакцинация носит добровольный характер. От тех, кто придет на вакцинацию, будет требоваться согласие в устной форме. Информацию о том, что они сделали прививку, также будут включать в их медицинские документы.