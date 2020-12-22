Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0783 RUR   0.0227 GBR   2.2775 TRY   0.2222

Цена на нефть

21.12 $/bbl   WTI 47.74 -1.36 Brent 50.91 -1.35

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 22.12.2020 22:22

Французская оппозиция обвиняет власти в попытке ограничить свободы под предлогом борьбы с пандемией

Законопроект об устойчивом управлении чрезвычайными санитарными ситуациями, представленный французским премьером Жаном Кастексом, вызвал беспокойство среди оппозиционных политиков, считающих, что документ приведет к ограничению гражданских свобод, сообщает газета "Фигаро".

"Если этот текст действительно был представлен на рассмотрение, с ним должны бороться все депутаты и вообще - все граждане, приверженные демократии и свободам", - написала в твиттере лидер партии "Национальное объединение" Марин Лен Пен.

Законопроект, в частности, предусматривает, что премьер-министр сможет в случае необходимости ставить условия для передвижения людей, их доступа к средствам транспорта или к некоторым местам. Так, некоторые действия можно будет совершать только при предъявлении результата теста или после профилактического лечения, включая вакцинацию.

"Я наивно полагал, что у нас на родине уважение свобод - правило, а их ограничение - исключение. У исполнительной власти теперь всегда будет власть приостановить наши свободы без контроля парламента? Немыслимо", - написал в твиттере замглавы правоцентристской партии "Республиканцы" Гийом Пельтье.

Кастекс в понедельник представил Национальному собранию законопроект об устойчивом управлении чрезвычайными санитарными ситуациями. Его цель, по словам представителя правительства Габриэля Атталя, подготовить французов к выходу из состояния чрезвычайной санитарной ситуации к 1 апреля 2021 и "установить длительную правовую базу на случай санитарных кризисов".

Франция - не единственная европейская страна, в которой думают о такого рода инициативах. Так, в Испании планируют начать вести учет тех, кто отказался от прививки от COVID-19. В опубликованной стратегии по вакцинации говорится, что "считается важным регистрировать случаи отказа от вакцинации в регистре прививок, чтобы понимать возможные причины такого решения в различных возрастных группах".

В свою очередь в документе указывается, что вакцинация носит добровольный характер. От тех, кто придет на вакцинацию, будет требоваться согласие в устной форме. Информацию о том, что они сделали прививку, также будут включать в их медицинские документы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, СВОБОДА, ОГРАНИЧЕНИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]