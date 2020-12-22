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СНГ 22.12.2020 18:20

Путин подписал закон о гарантиях экс-президенту

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о гарантиях экс-главе государства и членам его семьи во исполнение обновленной Конституции.

Соответствующий документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.

Неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, его транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку, предусматривает закон.

Кроме того, порядок лишения экс-президента неприкосновенности приводится в соответствие с нормами Конституции (статья 93 Конституции).

Так, закон устанавливает, что президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, может быть лишен неприкосновенности Советом Федерации только на основании выдвинутого Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.

Обвинение должно быть подтверждено заключением Верховного Суда РФ о наличии в действиях экс-президента РФ признаков преступления и заключением Конституционного Суда РФ о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.

Закон предусматривает, что решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности экс-президента РФ должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа соответственно сенаторов РФ и депутатов Госдумы по инициативе не менее одной трети депутатов Госдумы и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Думой.

Закон устанавливает, что решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности экс-президента РФ должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения Госдумой обвинения. Если в этот срок решение Совета Федерации не будет принято, обвинение считается отклоненным.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПУТИН, ГАРАНТИИ, ЗАКОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]