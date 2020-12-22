Алиев и Эрдоган вошли в топ-10 политиков-победителей 2020 года

Агентство «Интерфакс-Украина» на своем сайте опубликовало топ-рейтинг мировых политиков: победители и неудачники 2020.
Рейтинг составил Антон Ровенский, магистр международных отношений, политолог-международник.
Среди номинантов в категории «Победители года» - президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Успешная военная кампания в Нагорном Карабахе стала большой победой президента Азербайджана на внутренней арене», - отмечает агентство.
В топ-10 победителей года также вошли: Реджеп Тайип Эрдоган (Турция), Нарендра Моди (Индия), Си Цзиньпин (Китай), Камала Харрис (США), Виктор Орбан (Венгрия), Садыр Жапаров (Кыргызстан), Ингрида Шимоните (Литва), Майя Санду (Молдова) и Луис Арсе (Боливия).
Номинацию «Неудачник года» возглавил премьер-министр Армении Никол Пашинян: «Проигрыш Армении в военном конфликте с Азербайджаном ввергло официальный Ереван в серьезнейший внутриполитический кризис. Как следствие, отстранение Никола Пашиняна от власти является делом времени, а не принципа. Не исключено, что в дальнейшем Пашинян будет вынужден отправиться в политическую эмиграцию, спасаясь от уголовного преследования после утраты власти».
В топ-10 неудачников года также вошли: Игорь Додон (Молдова), Александр Лукашенко (Беларусь), Эммануэль Макрон (Франция), Урсула фон дер Ляйен (ЕС), Ярослав Качиньский (Польша), Мило Джуканович (Черногория), Хашим Тачи (Косово), Биньямин Нетаньяху (Израиль) и Халифа Хафтар (Ливия).
А.Азизов
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