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Внешняя политика 22.12.2020 19:33

Алиев и Эрдоган вошли в топ-10 политиков-победителей 2020 года

Агентство «Интерфакс-Украина» на своем сайте опубликовало топ-рейтинг мировых политиков: победители и неудачники 2020.

Рейтинг составил Антон Ровенский, магистр международных отношений, политолог-международник.

Среди номинантов в категории «Победители года» - президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Успешная военная кампания в Нагорном Карабахе стала большой победой президента Азербайджана на внутренней арене», - отмечает агентство.

В топ-10 победителей года также вошли: Реджеп Тайип Эрдоган (Турция), Нарендра Моди (Индия), Си Цзиньпин (Китай), Камала Харрис (США), Виктор Орбан (Венгрия), Садыр Жапаров (Кыргызстан), Ингрида Шимоните (Литва), Майя Санду (Молдова) и Луис Арсе (Боливия).

Номинацию «Неудачник года» возглавил премьер-министр Армении Никол Пашинян: «Проигрыш Армении в военном конфликте с Азербайджаном ввергло официальный Ереван в серьезнейший внутриполитический кризис. Как следствие, отстранение Никола Пашиняна от власти является делом времени, а не принципа. Не исключено, что в дальнейшем Пашинян будет вынужден отправиться в политическую эмиграцию, спасаясь от уголовного преследования после утраты власти».

В топ-10 неудачников года также вошли: Игорь Додон (Молдова), Александр Лукашенко (Беларусь), Эммануэль Макрон (Франция), Урсула фон дер Ляйен (ЕС), Ярослав Качиньский (Польша), Мило Джуканович (Черногория), Хашим Тачи (Косово), Биньямин Нетаньяху (Израиль) и Халифа Хафтар (Ливия).

А.Азизов

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Тэги: ПОЛИТИКИ, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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