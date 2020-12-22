Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0783 RUR   0.0227 GBR   2.2775 TRY   0.2222

Цена на нефть

21.12 $/bbl   WTI 47.74 -1.36 Brent 50.91 -1.35

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 22.12.2020 19:59

Нефть дешевеет второй день подряд на опасениях по поводу нового штамма COVID-19

Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение в ходе торгов во вторник под давлением новостей о распространении в Великобритании новой разновидности коронавируса, спровоцировавших опасения относительно замедления восстановления мировой экономики и падения спроса на сырье.

При этом нефтяные котировки снижаются второй день подряд.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:24 во вторник составляет $50,37 за баррель, что на $0,54 (1,06%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $47,39 за баррель, что на $0,58 (1,21%) ниже уровня предыдущих торгов.

Накануне оба контракта подешевели почти на 3%.

Давление на рынок оказали сообщения об обнаружении нового штамма коронавируса в Великобритании, из-за которого британские власти ввели максимально жесткие ограничения на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Некоторые европейские и другие страны заявили об ограничении или прекращении транспортного сообщения с Великобританией.

Однако эксперты в области медицины отмечают отсутствие свидетельств того, что новая разновидность коронавируса более смертоносна, пишет MarketWatch.

Как отмечает S&P Global Platts, несмотря на понижательные тренды на нефтяном рынке, которые ожидаются на этой неделе, некоторые аналитики сохраняют оптимизм.

Тем не менее, беспокойство по поводу выявления в Великобритании нового штамма COVID-19 затмило позитивные новости о принятии в США нового пакета бюджетных стимулов. Сенат вслед за Палатой представителей поддержал пакет мер по стимулированию экономики в период пандемии в размере $900 млрд.

Помимо этого, Еврокомиссия (ЕК) в понедельник дала разрешение на экстренное применение вакцины против коронавируса COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Хотя существует риск, что вакцина окажется неэффективной против новой разновидности коронавируса, свидетельств тому пока нет, отмечает аналитик IG Цзиньи Пан.

"Не преуменьшая важности этого главного риска в 2021 году, есть надежда на то, что текущие ограничения дадут достаточно времени на распространение вакцины, в связи с чем сохраняется конструктивный прогноз для рынков до конца 2021 года", - приводит ее слова S&P Global Platts.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть дешевеет на опасениях за спрос из-за нового штамма COVID-19, Brent - $50,42 за баррель Нефть продолжает дешеветь на опасениях из-за нового штамма коронавируса, Brent - $50,56 за баррель Нефть сократила потери, но продолжает дешеветь на новостях о новом штамме коронавируса, Brent - $50,49 за баррель Нефтяные цены падают на 5% на новостях о новом штамме коронавируса, Brent - ниже $50 за баррель Азербайджан цену на нефть в бюджете на 2021г заложил $40 за баррель Цены на нефть падают на новостях о новом штамме коронавируса, Brent - $50,68 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]