Нефть дешевеет второй день подряд на опасениях по поводу нового штамма COVID-19

Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение в ходе торгов во вторник под давлением новостей о распространении в Великобритании новой разновидности коронавируса, спровоцировавших опасения относительно замедления восстановления мировой экономики и падения спроса на сырье.
При этом нефтяные котировки снижаются второй день подряд.
Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:24 во вторник составляет $50,37 за баррель, что на $0,54 (1,06%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $47,39 за баррель, что на $0,58 (1,21%) ниже уровня предыдущих торгов.
Накануне оба контракта подешевели почти на 3%.
Давление на рынок оказали сообщения об обнаружении нового штамма коронавируса в Великобритании, из-за которого британские власти ввели максимально жесткие ограничения на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Некоторые европейские и другие страны заявили об ограничении или прекращении транспортного сообщения с Великобританией.
Однако эксперты в области медицины отмечают отсутствие свидетельств того, что новая разновидность коронавируса более смертоносна, пишет MarketWatch.
Как отмечает S&P Global Platts, несмотря на понижательные тренды на нефтяном рынке, которые ожидаются на этой неделе, некоторые аналитики сохраняют оптимизм.
Тем не менее, беспокойство по поводу выявления в Великобритании нового штамма COVID-19 затмило позитивные новости о принятии в США нового пакета бюджетных стимулов. Сенат вслед за Палатой представителей поддержал пакет мер по стимулированию экономики в период пандемии в размере $900 млрд.
Помимо этого, Еврокомиссия (ЕК) в понедельник дала разрешение на экстренное применение вакцины против коронавируса COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.
Хотя существует риск, что вакцина окажется неэффективной против новой разновидности коронавируса, свидетельств тому пока нет, отмечает аналитик IG Цзиньи Пан.
"Не преуменьшая важности этого главного риска в 2021 году, есть надежда на то, что текущие ограничения дадут достаточно времени на распространение вакцины, в связи с чем сохраняется конструктивный прогноз для рынков до конца 2021 года", - приводит ее слова S&P Global Platts.
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