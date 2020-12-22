Путин и Макрон по телефону обсудили Карабах

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба Кремля во вторник.

"Обстоятельно рассмотрена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Президент России подчеркнул, что обстановка в регионе стабилизируется, а договоренности, зафиксированные в Заявлении президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября - в целом последовательно выполняются", - говорится в сообщении.

Была отмечена успешная работа российских миротворцев, обеспечивающих по просьбе Баку и Еревана режим прекращения огня и безопасность гражданского населения, добавили в пресс-службе.

"Подтверждена обоюдная готовность к продолжению координации по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, в частности, в рамках Минской группы ОБСЕ. В числе наиболее актуальных - названы гуманитарные проблемы, связанные с возвращением беженцев, восстановлением инфраструктуры, сохранением религиозных и культурных памятников, в частности, по линии Международного центра гуманитарного реагирования" - говорится в сообщении.