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Карабахский конфликт 22.12.2020 22:20

Путин и Макрон по телефону обсудили Карабах

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба Кремля во вторник.

"Обстоятельно рассмотрена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Президент России подчеркнул, что обстановка в регионе стабилизируется, а договоренности, зафиксированные в Заявлении президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября - в целом последовательно выполняются", - говорится в сообщении.

Была отмечена успешная работа российских миротворцев, обеспечивающих по просьбе Баку и Еревана режим прекращения огня и безопасность гражданского населения, добавили в пресс-службе.

"Подтверждена обоюдная готовность к продолжению координации по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, в частности, в рамках Минской группы ОБСЕ. В числе наиболее актуальных - названы гуманитарные проблемы, связанные с возвращением беженцев, восстановлением инфраструктуры, сохранением религиозных и культурных памятников, в частности, по линии Международного центра гуманитарного реагирования" - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]