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Дальнее зарубежье 23.12.2020 13:15

Первые после ослабления ограничений паромы прибыли из Великобритании во Францию

Пассажиры, прибывшие на пароме из Великобритании, сошли на берег во французский порте Кале, сообщает в среду газета The Guardian.

Первый пассажирский паром после ослабления ограничений на въезд отправился из британского порта Дувр и прибыл около 03:30 утра по местному времени (06:30 мск). Следом за ним в Кале направился еще один паром.

Ожидается, что Евротоннель для грузоперевозок между Францией и Великобританией возобновит работу с 07:00 утра по британскому времени (10:00 мск).

В воскресенье ряд стран, в том числе Франция, начали закрывать границы для прибывающих из Великобритании после того, как было объявлено об ужесточении связанных с новым штаммом COVID-19 ограничений в Лондоне и Южной Англии. Предполагается, что новый штамм способен распространяться гораздо быстрее "классического" COVID-19.

Накануне французское правительство объявило, что французы, граждане ЕС, а также британцы и граждане третьих стран, являющиеся резидентами во Франции, смогут со среды вернуться на французскую территорию, предъявив отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 72 часа.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, БРИТАНИЯ, ПАРОМ, ПАССАЖИРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]