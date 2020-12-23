Первые после ослабления ограничений паромы прибыли из Великобритании во Францию

Пассажиры, прибывшие на пароме из Великобритании, сошли на берег во французский порте Кале, сообщает в среду газета The Guardian.
Первый пассажирский паром после ослабления ограничений на въезд отправился из британского порта Дувр и прибыл около 03:30 утра по местному времени (06:30 мск). Следом за ним в Кале направился еще один паром.
Ожидается, что Евротоннель для грузоперевозок между Францией и Великобританией возобновит работу с 07:00 утра по британскому времени (10:00 мск).
В воскресенье ряд стран, в том числе Франция, начали закрывать границы для прибывающих из Великобритании после того, как было объявлено об ужесточении связанных с новым штаммом COVID-19 ограничений в Лондоне и Южной Англии. Предполагается, что новый штамм способен распространяться гораздо быстрее "классического" COVID-19.
Накануне французское правительство объявило, что французы, граждане ЕС, а также британцы и граждане третьих стран, являющиеся резидентами во Франции, смогут со среды вернуться на французскую территорию, предъявив отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 72 часа.
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