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Дальнее зарубежье 23.12.2020 13:34

Германия установила новый антирекорд по числу смертей от коронавируса за сутки

Власти Германии в среду зарегистрировали 962 случая смерти от коронавируса, это максимальное суточное число смертей среди людей с подтвержденным диагнозом в стране с начала пандемии, сообщают европейские СМИ со ссылкой на институт Роберта Коха.

В целом темп распространения коронавируса в Германии растет. В среду в стране выявили еще 24,7 тыс. случаев заражения коронавирусом - примерно на 2 тыс. больше, чем днем ранее.

Всего в Германии с начала пандемии заразились коронавирусом более 1,5 млн человек, умерли почти 28 тыс.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]