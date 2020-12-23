Темп распространения коронавируса в Южной Корее растет, несмотря на ограничения

Власти Южной Кореи в среду зарегистрировали 1092 новых случая заражения коронавирусом, это второй по численности суточных заражений рекорд с начала пандемии, сообщает агентство "Ренхап".
Темп распространения коронавируса в стране снова растет: во вторник власти выявили 869 новых случаев заражения. За последние сутки от коронавируса умерли 17 человек.
С 24 декабря в Южной Корее нельзя будет собираться компаниями больше пяти человек. Эти меры будут действовать до 3 января. Кроме того, в этот период будут закрыты горнолыжные курорты и другие объекты зимних видов спорта, а также популярные туристические достопримечательности.
С начала пандемии в Южной Корее заразились коронавирусом более 52 тыс. человек, умерли 739.
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