Темп распространения коронавируса в Южной Корее растет, несмотря на ограничения

Власти Южной Кореи в среду зарегистрировали 1092 новых случая заражения коронавирусом, это второй по численности суточных заражений рекорд с начала пандемии, сообщает агентство "Ренхап".

Темп распространения коронавируса в стране снова растет: во вторник власти выявили 869 новых случаев заражения. За последние сутки от коронавируса умерли 17 человек.

С 24 декабря в Южной Корее нельзя будет собираться компаниями больше пяти человек. Эти меры будут действовать до 3 января. Кроме того, в этот период будут закрыты горнолыжные курорты и другие объекты зимних видов спорта, а также популярные туристические достопримечательности.

С начала пандемии в Южной Корее заразились коронавирусом более 52 тыс. человек, умерли 739.