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Дальнее зарубежье 23.12.2020 14:02

Темп распространения коронавируса в Южной Корее растет, несмотря на ограничения

Власти Южной Кореи в среду зарегистрировали 1092 новых случая заражения коронавирусом, это второй по численности суточных заражений рекорд с начала пандемии, сообщает агентство "Ренхап".

Темп распространения коронавируса в стране снова растет: во вторник власти выявили 869 новых случаев заражения. За последние сутки от коронавируса умерли 17 человек.

С 24 декабря в Южной Корее нельзя будет собираться компаниями больше пяти человек. Эти меры будут действовать до 3 января. Кроме того, в этот период будут закрыты горнолыжные курорты и другие объекты зимних видов спорта, а также популярные туристические достопримечательности.

С начала пандемии в Южной Корее заразились коронавирусом более 52 тыс. человек, умерли 739.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]