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Карабахский конфликт 23.12.2020 12:48

Азербайджан готовит концепцию возвращения в Карабах, планирует привлекать частные и иностранные инвестиции на восстановление – Джаббаров

Восстановление освобожденных территорий внесет важный вклад в развитие экономики Азербайджана, считает министр экономики страны Микаил Джаббаров.

«Открытие в регионе новых транспортных узлов в результате освобождения оккупированных территорий (в Карабахе – ИФ) внесет важный вклад в формирование обновленной деловой среды, что приведет к увеличению доходов», - сказал Джаббаров в среду на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении проекта госбюджета на 2021 год.

По его словам, из госбюджета на 2021 год на восстановление освобожденных территорий Азербайджана планируется выделить 2,2 млрд манатов ($1,3 млрд по текущему курсу – ИФ), но кроме этого государство планирует привлечение иностранных и частных инвестиций.

"Идет подготовка большой концепции возвращения на освобожденные земли, которая уже обсуждалась на заседании Совета экономической стабильности", - добавил Джаббаров.

А. Мамедов

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Тэги: КАРАБАХ, ЭКОНОМИКА, ВЛИЯНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]