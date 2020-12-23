Азербайджан готовит концепцию возвращения в Карабах, планирует привлекать частные и иностранные инвестиции на восстановление – Джаббаров

Восстановление освобожденных территорий внесет важный вклад в развитие экономики Азербайджана, считает министр экономики страны Микаил Джаббаров.
«Открытие в регионе новых транспортных узлов в результате освобождения оккупированных территорий (в Карабахе – ИФ) внесет важный вклад в формирование обновленной деловой среды, что приведет к увеличению доходов», - сказал Джаббаров в среду на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении проекта госбюджета на 2021 год.
По его словам, из госбюджета на 2021 год на восстановление освобожденных территорий Азербайджана планируется выделить 2,2 млрд манатов ($1,3 млрд по текущему курсу – ИФ), но кроме этого государство планирует привлечение иностранных и частных инвестиций.
"Идет подготовка большой концепции возвращения на освобожденные земли, которая уже обсуждалась на заседании Совета экономической стабильности", - добавил Джаббаров.
А. Мамедов
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