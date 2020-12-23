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Социум 23.12.2020 12:56

Минэкономики Азербайджана прогнозирует на 2021г рост среднемесячной зарплаты на 3,6%

Среднемесячная заработная плата в Азербайджане на 2021 год прогнозируется на уровне 727 манат, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

"С учетом продолжения политики прозрачности на рынке труда Азербайджана, среднемесячная зарплата в следующем году прогнозируется на уровне 727 манатов", - сказал Джаббаров в среду на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, посвященном обсуждению проекта госбюджета на 2021 год.

Министр отметил, что на 2020 год среднемесячная зарплата прогнозируется на уровне 702 манат. Таким образом, в следующем году среднемесячная зарплата в стране вырастет примерно на 3,6%.

Джаббаров добавил, что реформы на рынке труда, проводимые с 2019 года, постепенно приносят свои результаты.

"Только с начала текущего года в частном и ненефтяном секторе страны было заключено свыше 84 тыс. новых трудовых договоров", - сказал Джаббаров.

А.Мамедов

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Тэги: ЗАРПЛАТА, СРЕДНЯЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]