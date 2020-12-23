Минэкономики Азербайджана прогнозирует на 2021г рост среднемесячной зарплаты на 3,6%

Среднемесячная заработная плата в Азербайджане на 2021 год прогнозируется на уровне 727 манат, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

"С учетом продолжения политики прозрачности на рынке труда Азербайджана, среднемесячная зарплата в следующем году прогнозируется на уровне 727 манатов", - сказал Джаббаров в среду на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, посвященном обсуждению проекта госбюджета на 2021 год.

Министр отметил, что на 2020 год среднемесячная зарплата прогнозируется на уровне 702 манат. Таким образом, в следующем году среднемесячная зарплата в стране вырастет примерно на 3,6%.

Джаббаров добавил, что реформы на рынке труда, проводимые с 2019 года, постепенно приносят свои результаты.

"Только с начала текущего года в частном и ненефтяном секторе страны было заключено свыше 84 тыс. новых трудовых договоров", - сказал Джаббаров.

А.Мамедов