Зеленский поздравил Алиева с днем рождения, пригласил посетить Украину с визитом «при первой возможности»

Азербайджан зарекомендовал себя в качестве регионального лидера, двусторонние отношения с Украиной достигли уровня стратегического партнерства, заявил украинский президент Владимир Зеленский

«Убежден, что у нас есть общая заинтересованность в дальнейшем углублении отношений между Украиной и Азербайджаном на основе дружбы и взаимопонимания. Буду рад видеть Вас в Киеве с официальным визитом при первой возможности, для продолжения личного диалога по широкому кругу актуальных вопросов между Украиной и Азербайджаном», - отмечает Зеленский в тексте поздравления президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с днем рождения.

Президент Украины подчеркнул, что Киев продолжит решительно поддерживать суверенитет Азербайджана и его территориальную целостность в пределах международно признанных границ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 декабря будет отмечать 59-летие.

Н.Аббасова