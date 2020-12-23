Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0717 RUR   0.0224 GBR   2.279 TRY   0.2222

Цена на нефть

22.12 $/bbl   WTI 47.02 -0.95 Brent 50.08 -0.83

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 23.12.2020 13:46

Зеленский поздравил Алиева с днем рождения, пригласил посетить Украину с визитом «при первой возможности»

Азербайджан зарекомендовал себя в качестве регионального лидера, двусторонние отношения с Украиной достигли уровня стратегического партнерства, заявил украинский президент Владимир Зеленский

«Убежден, что у нас есть общая заинтересованность в дальнейшем углублении отношений между Украиной и Азербайджаном на основе дружбы и взаимопонимания. Буду рад видеть Вас в Киеве с официальным визитом при первой возможности, для продолжения личного диалога по широкому кругу актуальных вопросов между Украиной и Азербайджаном», - отмечает Зеленский в тексте поздравления президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с днем рождения.

Президент Украины подчеркнул, что Киев продолжит решительно поддерживать суверенитет Азербайджана и его территориальную целостность в пределах международно признанных границ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 декабря будет отмечать 59-летие.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, АЛИЕВ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Алиев и Зеленский подтвердили курс на стратегическое партнерство между Азербайджаном и Украиной Зеленский уверен во взаимной поддержке Киевом и Баку территориальной целостности Украины и Азербайджана Алиев поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]