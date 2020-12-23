Зеленский поздравил Алиева с днем рождения, пригласил посетить Украину с визитом «при первой возможности»

Азербайджан зарекомендовал себя в качестве регионального лидера, двусторонние отношения с Украиной достигли уровня стратегического партнерства, заявил украинский президент Владимир Зеленский
«Убежден, что у нас есть общая заинтересованность в дальнейшем углублении отношений между Украиной и Азербайджаном на основе дружбы и взаимопонимания. Буду рад видеть Вас в Киеве с официальным визитом при первой возможности, для продолжения личного диалога по широкому кругу актуальных вопросов между Украиной и Азербайджаном», - отмечает Зеленский в тексте поздравления президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с днем рождения.
Президент Украины подчеркнул, что Киев продолжит решительно поддерживать суверенитет Азербайджана и его территориальную целостность в пределах международно признанных границ.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 декабря будет отмечать 59-летие.
Н.Аббасова
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