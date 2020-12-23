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Макроэкономика 23.12.2020 13:52

Азербайджану следует пересмотреть стратегию заимствований с учетом новых реалий – Рустамов

Азербайджану необходимо пересмотреть стратегию заимствований с учетом новых реалий, определив новую "красную линию", заявил председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

"Подавляющее большинство экономических кризисов в мире вызвано проблемой неосторожного заимствования. Поэтому нам необходимо пересмотреть стратегию и определить "красную линию" заимствований. У нас есть возможности внутренних заимствований", - сказал Рустамов в среду на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении проекта госбюджета на 2021 год.

Рустамов отметил, что главными экономическими и социальными задачами для Азербайджана в ближайшие 5-10 лет являются обеспечение высокой и устойчивой экономики и удвоение ВВП.

"Вторая задача - поддержание и обеспечение макроэкономической стабильности в среднесрочной перспективе. Пандемия и постнефтяная эра поставили перед нами новые задачи. Мы сталкиваемся с проблемой потери устойчивости бюджетного дефицита. В целом, как мы уже упоминали, неопределенности и восстановительные работы продолжатся в среднесрочной перспективе. Нам нужно вернуться к новым бюджетным правилам, стабильности бюджета, макроэкономической стабильности. Но подробнее об этом можно будет говорить после определения объема восстановительных работ и начала их реализации", - добавил Рустамов.

Согласно проекту бюджета на 2021 год власти Азербайджана планируют заимствования на внутреннем и внешнем рынке на сумму 1 млрд 895 млн манатов с целью покрытия дефицита госбюджета и рефинансирования ряда кредитных обязательств.

А. Мамедов

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Тэги: ЗАИМСТВОВАНИЯ, ПОЛИТИКА, ПЕРЕСМОТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]