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СНГ 23.12.2020 15:43

Число случаев коронавируса в Белоруссии приблизилось к 180 тыс

В Белоруссии по состоянию на 23 декабря зарегистрированы 179 тыс. 196 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 1922 случая против 1858 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 349 пациента (на 22 декабря - 1 341) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

В Минздраве также сообщили, что с начала эпидемии в республике выздоровели 157 тыс. 079 пациентов (на 22 декабря - 154 тыс. 807), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 2 тыс. 272 пациента.

За минувшие сутки выполнено 24 тыс. 333 теста (на 22 декабря - 8 тыс. 306), с начала эпидемии - 3 млн 827 тыс. 451 тест.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]