Премьер Молдавии заявил об отставке правительства

Премьер-министр Молдавии Ион Кику объявил об отставке правительства. Он сделал это на брифинге в среду в присутствии президента и председателя парламента.

"Правительство заявляет о своей отставке. Выражаю благодарность за сотрудничество председателю парламента Зинаиде Гречаной и президенту Игорю Додону. Также благодарю всех членов правительства. Другие подробности я сообщу после встречи и обсуждения ситуации с избранным президентом Майей Санду", - сказал Кику.

Правительство Кику было сформировано 14 ноября 2019 года.