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СНГ 23.12.2020 13:57

Премьер Молдавии заявил об отставке правительства

Премьер-министр Молдавии Ион Кику объявил об отставке правительства. Он сделал это на брифинге в среду в присутствии президента и председателя парламента.

"Правительство заявляет о своей отставке. Выражаю благодарность за сотрудничество председателю парламента Зинаиде Гречаной и президенту Игорю Додону. Также благодарю всех членов правительства. Другие подробности я сообщу после встречи и обсуждения ситуации с избранным президентом Майей Санду", - сказал Кику.

Правительство Кику было сформировано 14 ноября 2019 года.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]