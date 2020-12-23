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Дальнее зарубежье 23.12.2020 13:58

Два человека погибли при атаках боевиков в Кабуле

Глава неправительственной организации FEFA, занимавшейся наблюдением за выборами в Афганистане, Юсуф Рашид скончался в результате нападения в Кабуле, сообщает телеканал 1TV.

"Юсуф Рашид, исполнительный директор группы по наблюдению за выборами в Афганистане, умер в результате вооруженной атаки в Кабуле, сообщил его брат", - говорится в сообщении телеканала в твиттере.

По данным агентства Khaama Press, неизвестный атаковал Рашида и его водителя в среду утром.

Кроме того, в среду утром неизвестные взорвали полицейский автомобиль в восточной части Кабула, один полицейский погиб, еще двое получили ранения.

На выборах в Афганистане в 2020 году победил президент страны Ашраф Гани, ранее также занимавший эту должность. Его соперник Абдулла Абдулла, в то время занимавший должность премьера, не признал победу Гани, и провел альтернативную церемонию своей инаугурации в качестве главы государства.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, НАПАДЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]