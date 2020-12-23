Два человека погибли при атаках боевиков в Кабуле

Глава неправительственной организации FEFA, занимавшейся наблюдением за выборами в Афганистане, Юсуф Рашид скончался в результате нападения в Кабуле, сообщает телеканал 1TV.

"Юсуф Рашид, исполнительный директор группы по наблюдению за выборами в Афганистане, умер в результате вооруженной атаки в Кабуле, сообщил его брат", - говорится в сообщении телеканала в твиттере.

По данным агентства Khaama Press, неизвестный атаковал Рашида и его водителя в среду утром.

Кроме того, в среду утром неизвестные взорвали полицейский автомобиль в восточной части Кабула, один полицейский погиб, еще двое получили ранения.

На выборах в Афганистане в 2020 году победил президент страны Ашраф Гани, ранее также занимавший эту должность. Его соперник Абдулла Абдулла, в то время занимавший должность премьера, не признал победу Гани, и провел альтернативную церемонию своей инаугурации в качестве главы государства.