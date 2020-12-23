Вице-премьер РФ Александр Новак надеется, что эпидемиологическая ситуация позволит провести Российскую энергетическую неделю в 2021 году в оффлайн формате.

"Мы надеемся, что эпидемиологическая ситуация позволит в 2021 году нам его так же провести в традиционном формате. Если не в таком формате - но я надеюсь, что такого не будет - нам все равно нужно его продолжить и сделать в том формате, который будет позволять на тот момент", - сказал Новак на церемонии подведения итогов деятельности ТЭК России в 2020 году и всероссийского конкурса "МедиаТЭК".

"Российская энергетическая неделя проводится уже много лет. Ранее мероприятие называлось форумом, посвящённым энергоэффективности в стране, потом мы его сделали международным - чтобы поднять статус, чтобы приезжали министры из разных стран и руководители крупнейших компаний. Поскольку наша страна является ведущей на мировых энергетических рынках, у нас должен быть свой формат общения с мировыми лидерами, с теми, кто связан с энергетикой, с потребителями и с теми, кому интересна эта тема. Очень правильное решение было сделать (поднять статус мероприятия - ИФ), Владимир Владимирович Путин поддержал эту идею, он участвовал в мероприятиях, когда была возможность очного проведения. И как вы помните, в октябре это всегда было статусное мероприятие", - подчеркнул вице-премьер.

Как сообщалось, в 2020 году из-за пандемии коронавируса "Российская энергетическая неделя" не состоялась в полноценном формате. В Минэнерго РФ сообщали о планах провести РЭН в декабре "в молодежном anticovid-формате".