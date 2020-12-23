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Дальнее зарубежье 23.12.2020 16:31

Филиппины и Сингапур присоединились к запретившим въезд из Британии странам

Филиппины и Сингапур присоединились к списку из порядка 40 стран, временно запретивших въезд из Великобритании из-за распространения на ее территории нового штамма коронавируса, пишет газета The Guardian.

Компания Philippine Airlines объявила в четверг, что приостанавливает перелеты в Лондон и обратно до конца февраля в целях предосторожности. Компания выполняет еженедельный рейс из Манилы в Лондон.

Кроме того, к списку стран, запретивших въезд в Великобритании, присоединился Сингапур. Также запрещены и пересадки транзитных пассажиров. Запрет действует со среды и до дальнейшего распоряжения.

Норвегия, со своей стороны, на три дня продлила приостановку рейсов в Великобританию. Ранее Норвегия на двое суток запретила перелеты пассажирских рейсов туда.

В воскресенье ряд стран начали закрывать границы для прибывающих из Великобритании после того, как было объявлено об ужесточении связанных с новым штаммом COVID-19 ограничений в Лондоне и Южной Англии. Предполагается, что новый штамм способен распространяться гораздо быстрее "классического" COVID-19.

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Тэги: БРИТАНИЯ, СТРАНЫ, ВЪЕЗД, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]