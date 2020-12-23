Лавров пообещал ответ на новые санкции США

Россия ответит на новые санкции США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нас это не удивляет (новые санкции США - ИФ), США давно проводит враждебную политику в отношении нашей страны, и, конечно же, ответ последует, и не только в том, что касается зеркальности, или асимметричности, но мы будем делать и дополнительные выводы", - сказал он журналистам в среду.
По словам министра, эти выводы "будут касаться всего комплекса российско-американских отношений".
"Эти действия Вашингтона отражают, уже можно сказать, стратегическую линию США на то, чтобы попытаться максимально ослабить конкурентов на мировых рынках, чтобы внедрять методы нечистоплотной конкуренции в грубейшее нарушение норм Всемирной торговой организации", - сказал Лавров.
По его словам, "очередное откровенное игнорирование норм международного права лишний раз подчеркивает, что США будут продвигать свои правила, которые навязываются всем остальным".
"И конечно же, когда наши европейские партнеры постоянно твердят о необходимости установить миропорядок, основанный на правилах, они должны понимать, в какую игру они играют", - отметил министр.
Он убежден, что "это может аукнуться в конечном счете против любой страны". "Так что все это будем учитывать - как в конкретных ситуациях, связанных с выстраиванием бизнеса с США, которые доказали свою полную ненадежность как партнеры, так и будем учитывать это в более широком плане", - подчеркнул Лавров.
Как отметил министр, "интересно, что предпринимаемые США меры бьют и по интересам американских предпринимателей, которые, в общем-то, несут убытки от такой активности политических лидеров этой страны". "Недавние контакты, которые проходили в рамках Американо-российского делового совета, показали, что подавляющее большинство бизнесменов испытывают неудовлетворение таким положением дел и искренне заинтересованы в том, чтобы эта тенденция была остановлена, и мы бы вернулись к нормальным основам, взаимной выгоде", - заключил глава российского МИД.
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