Парламент Киргизии принял закон об экономической амнистии

В Киргизии парламент принял закон об экономической амнистии, согласно которому лица, подозреваемые в контрабанде и злоупотреблении, освобождаются от уголовной ответственности при добровольном возмещении ущерба в двукратном размере.

"На заседании в среду депутаты парламента приняли во втором и окончательном третьем чтении законопроект "О внесении изменений в законодательные акты по вопросам экономической амнистии"", - сообщает в среду пресс-служба парламента Киргизии.

Согласно принятому закону, в случае злоупотребления полномочиями в коммерческой организации или экономической контрабанде лицо не привлекается к уголовной ответственности в случае добровольного возмещения ущерба в двукратном размере.

Под амнистию попадают также такие виды преступлений как незаконная предпринимательская или банковская деятельность, лжепредпринимательство, инсайдерские сделки на рынке ценных бумаг, разглашение коммерческой и банковской тайны. При повторном совершении преступлений освобождение от уголовной ответственности не применяется.

Амнистия не распространяется на дела о коррупции.