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СНГ 23.12.2020 17:42

Парламент Киргизии принял закон об экономической амнистии

В Киргизии парламент принял закон об экономической амнистии, согласно которому лица, подозреваемые в контрабанде и злоупотреблении, освобождаются от уголовной ответственности при добровольном возмещении ущерба в двукратном размере.

"На заседании в среду депутаты парламента приняли во втором и окончательном третьем чтении законопроект "О внесении изменений в законодательные акты по вопросам экономической амнистии"", - сообщает в среду пресс-служба парламента Киргизии.

Согласно принятому закону, в случае злоупотребления полномочиями в коммерческой организации или экономической контрабанде лицо не привлекается к уголовной ответственности в случае добровольного возмещения ущерба в двукратном размере.

Под амнистию попадают также такие виды преступлений как незаконная предпринимательская или банковская деятельность, лжепредпринимательство, инсайдерские сделки на рынке ценных бумаг, разглашение коммерческой и банковской тайны. При повторном совершении преступлений освобождение от уголовной ответственности не применяется.

Амнистия не распространяется на дела о коррупции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИРГИЗИЯ, ЭКОНОМИКА, АМНИСТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]