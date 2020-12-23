Парламент Киргизии принял закон об экономической амнистии

В Киргизии парламент принял закон об экономической амнистии, согласно которому лица, подозреваемые в контрабанде и злоупотреблении, освобождаются от уголовной ответственности при добровольном возмещении ущерба в двукратном размере.
"На заседании в среду депутаты парламента приняли во втором и окончательном третьем чтении законопроект "О внесении изменений в законодательные акты по вопросам экономической амнистии"", - сообщает в среду пресс-служба парламента Киргизии.
Согласно принятому закону, в случае злоупотребления полномочиями в коммерческой организации или экономической контрабанде лицо не привлекается к уголовной ответственности в случае добровольного возмещения ущерба в двукратном размере.
Под амнистию попадают также такие виды преступлений как незаконная предпринимательская или банковская деятельность, лжепредпринимательство, инсайдерские сделки на рынке ценных бумаг, разглашение коммерческой и банковской тайны. При повторном совершении преступлений освобождение от уголовной ответственности не применяется.
Амнистия не распространяется на дела о коррупции.
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