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ТЭК 23.12.2020 15:35

Нефть перешла к росту на ожиданиях данных о запасах в США

Цены на нефть эталонных марок начали слабо повышаться в ходе торгов в среду на ожиданиях публикации еженедельного отчета Минэнерго США.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:17 в среду составляет $50,12 за баррель, что на $0,04 (0,08%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $47,05 за баррель, что на $0,03 (0,06%) выше уровня предыдущих торгов.

Данные Американского института нефти (API), которые обычно публикуются за день до доклада Минэнерго, показали рост запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,7 млн баррелей.

Однако аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на 4,7 млн баррелей.

Ранее в ходе торгов нефть дешевела на опасениях, что распространение новой разновидности коронавируса и вводимые в связи с этим в Европе ограничительные меры еще больше ослабят и без того невысокий спрос на нефть.

Новый штамм коронавируса, о котором ранее сообщила Великобритания, уже обнаружен в Германии, Франции и Швейцарии, сообщило агентство Bloomberg. Более 40 стран приостановили или ограничили авиасообщение с Британией.

В то же время, в Брюсселе заявили, что граждане ЕС и Великобритании, направляющиеся в свое государство или страну проживания, а также граждане третьих стран, пользующиеся правом свободного передвижения в ЕС, должны быть освобождены от дальнейших временных ограничений при условии, что они пройдут тестирование или карантин.

Франция со среды разрешила въезд из Великобритании французских граждан, граждан ЕС и третьих стран, являющихся резидентами Франции, при наличии отрицательного теста на COVID-19.

Тем временем президент Дональд Трамп заявил во вторник, что хочет, чтобы Конгресс США внес поправки в новый пакет бюджетных стимулов и увеличил выплаты американцам и малому бизнесу. Конгресс в понедельник принял пакет помощи в период пандемии коронавируса на сумму $900 млрд. Он предусматривает выплаты до $600 для взрослых и детей.

"Дальнейшая задержка в поступлении средств стимулирования может помещать и так слабому экономическому восстановлению и ухудшить перспективы энергетического спроса", - отмечает стратег DailyFX Маргарет Янг, которую цитирует S&P Global Platts.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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