Еврокомиссия продлила две крупнейшие программы помощи беженцам в Турции

Европейская комиссия (ЕК) объявила в среду о продлении до начала 2022 года двух ведущих гуманитарных программ для беженцев, находящихся в Турции.
"Эти программы помогут более 1,8 млн беженцев удовлетворить свои основные потребности, а более 700 тыс. детей - продолжить образование", - говорится в коммюнике ЕК, распространенном в Брюсселе в среду.
"Гуманитарные потребности беженцев в Турции сохраняются и еще больше усугубляются пандемией коронавируса. ЕС полностью верен своей поддержке нуждающихся, как это делалось в течение последних лет", - заявил член ЕК по антикризисному управлению Янез Ленарчич.
Еврокомиссия продлила программу экстренной социальной защиты, которая оказывает более 1,8 млн беженцев ежемесячную денежную помощь для основных нужд. "Это самая крупная гуманитарная программа, финансируемая ЕС за всю историю", - объясняют в Брюсселе. Она осуществляется Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в партнерстве с Красным Полумесяцем Турции.
Вторая продленная программа - это целевое финансирование Евросоюзом образования для регулярно посещающих школу детей беженцев в Турции, что является крупнейшей гуманитарной образовательной программой. В настоящее время эта программа помогает более 620 тыс. детей продолжать образование и будет поддерживать 700 тыс. детей в 2021 году. Программа реализуется ЮНИСЕФ в партнерстве с Красным Полумесяцем Турции.
В Еврокомиссии напоминают, что в Турции проживает около 4 млн беженцев, 70% из которых - дети и женщины. Более 98% беженцев в Турции живут за пределами лагерей. Около 3,6 млн сирийцев бежали от продолжающейся в их стране войны.
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