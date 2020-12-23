Сербия в четверг начнет вакцинацию населения от COVID-19 препаратом Pfizer

Вакцинация населения от коронавируса COVID-19 препаратом Pfizer начнется в Сербии 24 декабря, сообщает радио B92 со ссылкой на сербского президента Александра Вучича.

"Мы закупили эти вакцины на двусторонней основе, независимо. Мы, наверное, единственная страна вне ЕС в этой части Европы, которой удалось их закупить. Будет больше в феврале и марте. Экземпляры других вакцин были отправлены на исследование", - сказал Вучич.

В числе других вакцин - российская "Спутник V", которую доставили в Сербию в начале декабря. Она разработана центром им. Гамалеи и показала эффективность выше 95% на 42-й день после первой инъекции - на уровне препаратов Pfizer и Moderna.

Президент Сербии подчеркнул, что вакцинацию очень важно начать, чтобы защитить как можно больше людей.

"Мы начинаем немедленно. Агентство Сербии по лекарственным средствам и медицинскому оборудованию получило образцы других вакцин, они продолжат делать свою работу, а потом мы ожидаем большие количества", - заявил он.

Вакцинация начнется с домов престарелых.

С начала пандемии в Сербии заразились коронавирусом более 300 тыс. человек, более 2,7 тыс. умерли.